Salvini: «Flat tax non è un capriccio. O si fa o si muore, e il debito esplode»

icepremier ha rimarcato essere

«La riduzione abbondante del carico fiscale per imprese e famiglie non è un capriccio della Lega: o si fa o si muore, e il debito esplode».

«Andremo a dirlo ai commissari europei - ha aggiunto Salvini - e su questo il presidente del Consiglio ha mandato pieno. Se negli ultimi anni facendo il contrario il debito è aumentato, probabilmente è meglio fare il contrario, per esempio rispetto ai vincoli di bilancio interni. Non si è mai fatto? Sono felice di aver stanziato centinaia di milioni per Comuni che hanno voluto finanziare opere già avviate. Hanno cercato di fermarci per paura della corruzione, sono andato dritto, rischio più rischio meno, ho nove processi, facciamo il decimo», ha concluso.