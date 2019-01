Di nuovo scontro tra Matteo Salvini e Fabio Fazio. Il tema è quello dei migranti e, più precisamente, lo sgombero del Cara di Castelnuovo, definito

Il milionario (a carico degli Italiani) dice che sono DISUMANO. Più si arricchiscono, più perdono il contatto con la realtà. Incassa che ti passa, io vado avanti nel nome del buon senso e del rispetto delle regole. Bacioni😘 pic.twitter.com/W5PqyOyas5 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 23 gennaio 2019

Nel suo post Fabio Fabio definisce «un'ulteriore prova di disumanità e incoerenza» lo sgombero del centro di accoglienza alle porte di Roma. «Cancellare ogni tentativo di integrazione aumenta l'insicurezza. E soprattutto aumenta disperazione e ingiustizia».

«disumano» dal conduttore Rai in un post. Parole che non sono andate giù al capo del Viminale, la cui replica al vetriolo non si è fatta attendere.