M5S salva Salvini sulla Diciotti, il senatore Giarrusso: «Ci siamo guadagnati la pagnotta anche oggi»

di Simone Canettieri

Anche oggi abbiamo portato a casa la pagnotta

Giarrusso è il capogruppo del M5S nella giunta per le autorizzazioni del Senato. È l'esponente grillino che più ha difeso il no al processo per Salvini, mimando il segno delle manette un mese fa ai colleghi del PD che lo contestavano. Ora sta nella pelle, contento si aver portato la nave, dunque il caso Diciotti, in un porto sicuro: