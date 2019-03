Salvini e Di Maio, è gelo: sfida per intestarsi il rilancio

di Marco Conti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il varo del decreto sblocca-cantieri, i voti al Senato su Salvini e Toninelli, la firma del memorandum cinese con l'arrivo a Roma di Xi Jinping, il passaggio di domani in aula di Conte sulla Cina, le elezioni in Basilicata. Settimana sulle montagne russe per Giuseppe Conte e il suo governo. Giornate molto intense per la maggioranza giallo-verde che continua a divaricarsi, con i due partiti che ormai viaggiano su binari paralleli destinati, forse, a non incontrarsi mai più, malgrado Matteo Salvini continui a sostenere che «va...