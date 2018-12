Lancio di uova contro Salvini, 26 antagonisti assolti. Il ministro: «Viva la giustizia italiana»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Evidentemente aggredire e lanciare sassi per qualcuno non è reato. Evviva la "giustizia" italiana, io tiro dritto!». Lo scrive su Twitter il ministro dell'Interno Matteo Salvini, commentando l'assoluzione di una ventina di esponenti della sinistra antagonista che avevano duramente contestato il leader leghista nel corso di un comizio a Viareggio nel maggio del 2015.Erano 26 le persone finite a processo e assolte dal tribunale di Lucca per aver lanciato uova contro il ministro. L’accusa era di «adunata sediziosa». I disordini, riferisce Il Tirreno, portarono all’emissione di decreti penali di condanna ma gli accusati hanno presentato ricorso da cui è partito il processo. Ieri l'assoluzione per tutti e 26 gli imputati.