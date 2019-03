Salvini compie 46 anni, il ministro inizia a festeggiare su Facebook: «Sono tranquillissimo»

Oggi è il compleanno di Matteo Salvini, 46 anni, e stasera lo festeggia a Milano. Lui si dice "tranquillissimo". Non dovrebbe essere invece preoccupato per la crisi o pre-crisi? "Macché, lunedì si risolverà tutto", dice il leader a chi gli paventa scenari apocalittici. Il fatto è che soltanto a lui, forse, converrebbe staccare la spina e incassare un punteggio storico per il Carroccio in elezioni anticipate. Ma con l’attuale sistema di voto, un proporzionale puro, dovrebbe in ogni caso sedersi al tavolo con Silvio Berlusconi (di cui non ha "nostalgia"), e il Capitano non ha alcuna voglia di riabbracciare il vecchio alleato di Arcore. «Noi con Berlusconi abbiamo chiuso», assicura un senatore assai ascoltato da Salvini. E allora, per dirla con Agatha Christie, «un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova». La prova è che Lega e Cinquestelle non si separeranno. Né oggi. Né domani. A meno che non strappa Di Maio ma ha 338 parlamentari che lui non può rimandare a casa e loro non vogliono mollare lo scranno da onorevoli. Dunque è improbabile che crolli tutto, perciò Salvini pensa alle candeline che spegnerà stasera, senza preoccuparsi più di tanto.



«Lasci perdere la Tav»; «Non buttare questi nove mesi x la Tav»; «Auguri Capitano e mi raccomando non faccia cadere il governo sulla tav»: la Torino-Lione è un leitmotiv tra i quasi ottomila post di auguri al leader leghista sul social, dove i suoi sostenitori lo esortarlo a non rischiare per non fare cadere il governo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA