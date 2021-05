Salvini, non c'è istigazione nelle frasi su Carola Rackete: il gip archivia l'accusa. Rimane in piedi il processo per diffamazione

Non c'è stata istigazione a delinquere quando Salvini ha chiamato Carola Rackete "sbruffoncella" e "zecca", non ha aizzato gli hater contro la ragazza, in sostanza. Rimane in piedi, per Matteo Salvini, l'accusa di diffamazione. Il gip di Milano Sara Cipolla, accogliendo la richiesta del pm Giancarla Serafini, ha disposto l'archiviazione dell'accusa di istigazione a delinquere contestata a Matteo Salvini, scaturita dalla denuncia di Carola Rackete, l'ex comandante della Sea Watch 3, presentata nell'estate del 2019 e relativa ad alcune esternazioni del leader della Lega, difeso dal legale Claudia Eccher, sui suoi profili social e con le quali attaccava l'attivista tedesca.

APPROFONDIMENTI CATANIA Matteo Salvini, no al processo per caso Gregoretti: «Il fatto... LA LEADER Giorgia Meloni: «Potrei fare il premier. Draghi a Colle? Non ho... RIAPERTURE Coprifuoco, Salvini: «Ora basta. Si riaprano ristoranti, bar e... LA TRAGEDIA Naufragio a largo della Libia, le Ong accusano l'Europa.... LA POLEMICA Migranti, Salvini in Puglia: «In Salento sono arrivati... SICILIA Migranti, il premier assicura: svuotiamo subito Lampedusa. Oggi in...

Omofobia, primo sì al ddl: alle elementari arriva l'ora antidiscriminazione

Salvini per quelle frasi, invece, è già a processo con l'accusa di diffamazione nei confronti di Rackete, assistita dall'avvocato Alessandro Gamberini.

Carola Rackete, la Cassazione: «Rispettò il dovere di soccorso». Salvini: quindi si possono speronare navi della Finanza

Carola Rackete, Salvini mostra la querela su Fb: «Viziatella tedesca, la controdenuncio»