Salvini: «Ho un candidato sindaco per Roma, ma non posso fare nomi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prove di campagna elettorale per, che comincia a sondare il terreno per le prossime elezioni capitoline. Il leader della, in un'intervista a Rtl 102.5 ha dichiarato di avere già in mente un nome a cui affidare la guida della Capitale ma non si sbilancia sulla sua identità: «Laprima va a casa, meglio è per tutti - dice -. Per fare ildi Roma in maniera più efficace rispetto sia a Marino che alla Raggi qualche idea in mente ce l'ho, ma non posso fare nomi, perché non sarebbe rispettoso nei confronti dei romani. Prima li aspetto a firmare per mandare a casa la Raggi e poi ricostruiamo questa splendida città che è non gestita, sporca, caotica come non l'ho vista mai». A chi gli chiede se la Lega stia già pensando a una squadra, Salvini risponde: «Ci stiamo lavorando, quartiere per quartiere, problema per problema soluzione per soluzione».LEGGI ANCHE Roma, Salvini è già in campagna elettorale: «Il futuro sindaco? Basta che sia romano»