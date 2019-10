Salvini accolto in Campidoglio con un mojito: «Questo non è il Papeete»

di Stefania Piras

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla manifestazione di Matteo Salvini , il Campidoglio ha risposto con un vassoio... di mojito. In cima alla scalinata dell'ingresso di Palazzo Senatorio il nuovo capo staff di Virginia Raggi , Massimo Bugani, l'assessore al Personale Antonio De Santis e il capogruppo M5S Giuliano Pacetti si sono muniti di menta e zucchero di canna per preparare dei pestati accompagnati da cartelli con su scritto: "Questo non è il Papeete", "Non era un mojito ma un Moscow Mule", "Dal mojito al white russian è un sorso", "Salvini chiacchierone Roma non ti vuole".«Alla politica dell'arroganza rispondiamo con il sorriso. Avevamo preparato anche il white russian e il moscow mule, ma un buon mojito non si nega a nessuno», dice Massimo Bugani che reggeva il vassoio. L'assessore De Santis, immortalato mentre agguanta il tumblerone di mojito, scrive sulla sua bacheca social: «Oggi abbiamo rivissuto l’ebbrezza estiva del Papeete grazie alla visita di Matteo Salvini in Campidoglio».«Poco fa Salvini è arrivato in Piazza del Campidoglio accompagnato da qualche leghista convinto di essere al Papeete. Basta chiacchiere da Ministro non hai fatto nulla. Roma aspetta ancora i poliziotti che avevi promesso», dice invece il capogruppo Pacetti. Insieme a lui c'erano diversi consiglieri della maggioranza pentastellata: da Angelo Diario a Carlo Chiossi. I leghisti per tutta risposta hanno replicato in coro: «Giggino portaci da bere».