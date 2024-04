Salvini a Belve: «Meloni gioca a burraco con la mia fidanzata. Vannacci alle europee? Ci stiamo ragionando»

«Io penso di avere ancora tanto da dare, ho voglia, idee, tempo...Poi persone in gamba ce ne sono, ma li lascio aspettare un attimo».

Carla Bruni a Belve, chi è? Età, i 2 figli (di due padri diversi), le dipendenze, la vita privata, il padre biologico, il castello (di famiglia) e il tumore

L'amicizia con Giorgia Meloni

«Con Giorgia stiamo costruendo un'amicizia. Ogni tanto la sera gioca a burraco con la mia fidanzata. Sono due faine e odiano perdere». Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini, in un'anticipazione dell'intervista che andrà in onda stasera al programma Belve su Raidue.

La candidatura di Vannacci

«Ci stiamo ragionando». Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini, in un'anticipazione dell'intervista a Belve in onda questa sera parlando della candidatura del generale Vannacci alle europee. Alla domanda di Fagnani «lei lo direbbe mai che le persone omosessuali non sono normali, ad esempio?» Il vicepremier risponde: «No, infatti ho detto che condivido le sue battaglie sulla libertà di pensiero ma per me uno può essere omosessuale, eterosessuale, transessuale, bisessuale, polisessuale… l'ultima delle mie intenzioni è entrare nella vita privata della persone».

Il rapporto con Bossi

«Da troppo, e di questo mi dispiaccio, è una delle mie colpe...». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, in un'anticipazione dell'intervista al programma Belve in onda oggi in prima serata su Raidue, alla domanda da quanto tempo non sentisse Umberto Bossi.