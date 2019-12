Mes, show in Parlamento: anche Meloni e Salvini tiferanno Di Maio

di Mario Ajello

Oggi super show tra Camera e Senato. Con due curve sud che tifano per Di Maio contro Conte. Ovvero, sul Mes la spaccatura tra il capo grillino e il premier messo dai grillini è diventato filo-Pd è molto profonda e si rischia la crisi di governo. E nella discussione parlamentare di oggi, a tifare Di Maio ci saranno - uniti e rivali - sia Giorgia Meloni a Montecitorio sia Salvini a Palazzo Madama.



Tifosi esterni che dicono a Di Maio, come fa la Meloni:

Se sei una persona seria, viste le critiche al Mes, togli la fiducia al governo

. E Salvini:

Conto sul fatto che i Cinque Stelle non cambino idea sul fondo salva-Stati, visto che su questo l'hanno sempre pensata come noi. Mi auguro che non lo facciano per salvare qualche poltrona». Il set parlamentare è pronto, si possono portare i popcorn da casa, perché alla buvette non li vendono.

