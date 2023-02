Giorgio Ruffolo morto, il presidente Mattarella: «Brillante servitore dello Stato». I funerali domani a piazza Cavour

È morto ieri a Roma Giorgio Ruffolo, economista e storico esponente del Partito socialista italiano (PSI): aveva 96 anni. Ruffolo era stato ministro dell’Ambiente dal 1987 al 1992 per quattro governi consecutivi, guidati da Giovanni Goria, Ciriaco De Mita, e due governi presieduti da Giulio Andreotti.

Ruffolo era entrato nella Gioventù socialista nel 1944. Ha lavorato al fianco di Enrico Mattei all’Eni, dal 1956 alla morte di quest’ultimo nel 1962. Prima di approdare all'Eni era stato a Parigi, all'Ocse. È stato presidente della Commissione Finanze e Tesoro alla Camera dei deputati dal 1983 al 1987 ed europarlamentare nel Partito del socialismo europeo dal 1979 al 1983, senatore dal 1987 al 1994.

Italia contro l’asse franco-tedesco, la ricerca della sponda Usa puntando sul ruolo nel Mediterraneo

«Sono dolorosamente colpito dalla scomparsa di Giorgio Ruffolo, economista di valore, politico appassionato, capace di unire tensione ideale, garbo e competenza. Dirigente d'azienda, parlamentare italiano ed europeo e ministro dell'ambiente, fu punto di riferimento per i socialisti, rispettato e apprezzato unanimemente da tutte le forze politiche. Invio ai suoi familiari il mio cordoglio per la scomparsa di un brillante e leale servitore dello Stato». Lo afferma, in una nota di cordoglio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

I funerali si svolgeranno sabato 18 febbraio alle ore 15 presso la Chiesa Valdese di Piazza Cavour.