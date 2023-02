Ruby Ter, governo ritira costituzione di parte civile contro Berlusconi: l'aveva disposta l'esecutivo Gentiloni

La Presidenza del Consiglio informa di avere in data odierna dato incarico all'Avvocatura dello Stato perché revochi la propria costituzione di parte civile nel processo penale "Ruby ter" a carico - fra gli altri - del senatore e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

La costituzione era stata disposta nel 2017 dal Governo Gentiloni, un Esecutivo a guida politica, in base a una scelta dettata da valutazioni sue proprie, in un momento storico in cui non erano ancora intervenute pronunce giudiziarie nella medesima vicenda. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi.

LA NOTA

«La formazione, avvenuta nell'ottobre 2022, di un nuovo governo, espressione diretta della volontà popolare - spiega la nota - , determina una rivalutazione della scelta in origine operata. Ciò appare tanto più opportuno alla stregua delle assoluzioni che dapprima la Corte di Appello di Milano con sentenza del luglio 2014, divenuta irrevocabile, poi il Tribunale di Roma con sentenza del novembre 2022 hanno reso nei confronti del Sen. Berlusconi in segmenti della stessa vicenda».