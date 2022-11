Maroni, morto l'ex segretario della Lega e ministro dell'Interno aveva 67 anni: era malato da tempo

È morto Roberto Maroni. Aveva 67 anni. Ex segretario della Lega, era stato anche governatore della Lombardia e ministro dell'Interno e del Welfare. Lottava da tempo contro una grave malattia. Maroni si è spento nella sua casa nel Varesotto dove ha trascorso gli ultimi mesi. Ha condiviso con Umberto Bossi gli inizi della Lega Nord: tre volte ministro, vicepremier, ex governatore della Regione Lombardia, è anche stato segretario federale della Lega. Dal 2021, quando ha scoperto la malattia che lo ha condotto alla morte, si era ritirato dalla politica attiva.

«Grande segretario, super ministro, ottimo governatore, leghista sempre e per sempre.

Buon vento Roberto», ha scritto Matteo Salvini su Instagram per ricordare il compagno di partito. Tra le opposizioni la prima reazione è stata quella del senatore Pd Enrico Borghi: «Un pensiero e un ricordo per Roberto Maroni. La sua intelligenza e la sua passione politica mancheranno a tutti. Riposa in pace».