Il presidente della Camera Fico in Parlamento con l'autobus dell'Atac Foto

«Direzione Camera dei Deputati». E' la didascalia scritta da Roberto Fico sotto una foto postata stamani su Instagram in cui si vede il neo presidente della Camera scendere da un autobus dell'Atac a Roma.Fico, che nel suo primo discorso da presidente ha annunciato un taglio dei costi della politica , sabato era già andato a Napoli in treno in seconda classe subito dopo l'elezione allo scranno più alto di Montecitorio.