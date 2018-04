Chi è Yvonne De Rosa, la compagna di Roberto Fico

Il Presidente Fico e il giallo dei due domestici. L'accusa: pagati in nero per pochi euro al mese

Il Presidente della Cameraha unache lavora aa casa sua? Questa la domanda che hanno fattoalla terza carica dello stato. In base alla testimonianza di una persona che resta a viso coperto e con voce truccata, una tale Imma lavorerrebbe comein casa die della compagna a Napoli.La ragazza, secondo la testimonianza, farebbe le pulizie in casa e da baby sitter per la figlia della compagna di, guadagnando 500 euro al mese alternandosi con un domestico ucraino, un tale Roman.La situazione non sarebbe più sostenibile per la ragazza, che si vede costretta per necessità a continuare a lavorare senza contratto regolare.Le Iene sono riuscite a contattare Imma, che conferma di lavorare 4 ore e mezza al giorno ma di avere un regolare contratto. Se così fosse, la donna sarebbe retribuita con una somma inferiore a quella prevista dal contratto nazionale per la categoria.Contattato, il presidenteha smentito Imma, che è stata definita un'amica di Yvonne, la compagna. Il rapporto tra le due, piuttosto che di lavoro, secondo Fico, sarebbe quello tra due amiche che si scambiano favori. Il presidente parla anche di Roman, non negando di conoscerlo ma dicendo di aver fatto per lui beneficenza.