Governo, rissa sulla premiership: il Colle vede tempi lunghi

Di Maio insiste per avere l'incarico e arrivare a palazzo Chigi ma senza i voti di FI. Salvini non esclude di riceverlo per se stesso, anche se alla fine potrebbe rinunciare a palazzo Chigi e accontentarsi del Viminale. La confusione sotto il cielo dei partiti è ancora troppo grande per poter pensare che qualcuno possa ricevere a breve l'incarico dal presidente della Repubblica per formare un governo. Il Quirinale osserva con attenzione le mosse dei partiti e, soprattutto, le dichiarazioni dei leader, ma ancora non...