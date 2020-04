RIETI - «L’Amministrazione comunale di Contigliano ringrazia Toscana Food di Livorno per aver fornito gratuitamente, in un momento di massima emergenza durante l’istituzione della “zona rossa”, fino al 1° aprile i pasti agli ospiti e agli operatori della casa di riposo Alcim», afferma in una nota Enrico Stazi, assessore ai Lavori Pubblici.

