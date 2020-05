Coronavirus, Conte alle Regioni: dal 18 ok a bar, ristoranti, stabilimenti e parrucchieri. «Ma pronti a richiudere»

«Nei prossimi giorni il ministro Speranza e l'Inail vi invieranno i protocolli per la ristorazione, i servizi alle persone e le attività legate alla balneazione». Così il premier Giuseppe Conte in teleconferenza con le Regioni ha dato il via libera per le aperture a partire dal 18 maggio, lunedì prossimo. Speranza inoltre ha anche aggiunto: «Al momento tutti gli indicatori delle Regioni sono sotto controllo». Quindi non dovrebbero esserci distinzioni territoriali. Conte ha anche anticipato l'arrivo di un nuovo Dpcm nel fine settimana.

Il presidente del Consiglio ha detto anche che nel provvedimento «ci saranno parametri per intervenire con eventuali chiusure circoscritte territoriali, annunceremo riaperture di alcune attività ma lasceremo ai presidenti la possibilità di integrare la nostra proposta con ulteriori riaperture». Infine il premier ha anche spiegato: «Siamo disponibili in modo coordinato a procedere con le richieste che ci sono arrivate da Bonaccini».

«Il presidente del Consiglio Conte ha recepito il messaggio pervenuto dalle Regioni. Le ragionevoli richieste delle Regioni sono state comprese dal Governo. L'Abruzzo ha fatto da apripista stabilendo da una settimana la riapertura dei servizi alla persona il prossimo 18 maggio. La nostra ordinanza non solo non è stata impugnata, ma ora viene legittimata dal Governo. Non siamo criminali come qualcuno voleva far credere», dice il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.

