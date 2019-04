Osservatorio Reputation Science: Conte supera Salvini nel gradimento sul web

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giuseppe Conte supera Matteo Salvini nella reputazione on line. E' quanto emerge dai risultati di marzo dell’Osservatorio permanente di Reputation Science, che ogni mese analizza l’andamento della reputazione sul web dei componenti del Governo. L’analisi prende in esame i canali del Web 1.0 (news e menzioni), quelli del Web 2.0 (blog, social, network) e l’evoluzione storica, calcolando per ogni contenuto l’apporto reputazionale in termini sia quantitativi (volumi) che qualitativi (valori).Il dato più rilevante dell’ultima rilevazione, spiega una nota, è la crescita esponenziale del premier Conte. Il primo ministro scalza Salvini dalla prima posizione facendo registrare un punteggio di 108,8 (+33,90 punti rispetto al mese precedente). Dall’analisi emerge sempre più il gradimento verso il suo profilo istituzionale ma anche per certe posizioni assunte in politica interna: piace la gestione, pacata e istituzionale, degli incontri internazionali (quelli con Macron e il presidente cinese Xi Jinping). Piace, inoltre, la sincerità con la quale ha ammesso che questa sarà la sua ultima esperienza di governo e la presa di distanza dal Congresso mondiale delle famiglie di Verona.Il ministro dell’Interno totalizza un punteggio reputazionale di 97,2 (+12,91). L’ok del Senato alla legge sulla legittima difesa è stato un punto a favore di Salvini, così come le sue parole sulla cittadinanza a Ramy, il piccolo eroe di San Donato Milanese.