Renzi lancia "Italia viva", Conte: «Minaccia oggettiva per la stabilità»

Ha atteso ben quattordici ore Giuseppe Conte, dalla telefonata in cui lunedì notte Matteo Renzi gli ha annunciato la scissione, prima di commentare quella che a palazzo Chigi viene definita «la bomba». Eppure, nonostante il tempo di decantazione, la nota del premier ha trasudato ugualmente irritazione. Accuse di slealtà, di mancanza di trasparenza. Gelo. Non a caso l'annunciato (da Renzi) incontro tra i due non è stato fissato. La mossa di Renzi, per Conte, cambia radicalmente il quadro. Ed è...