«Sono il Rosario Fiorello della politica». Matteo Renzi ricambia la cortesia e collegandosi da Londra conl'anteprima di 'Viva Rai Play' risponde così allo showman che aveva aperto il suo miniprogramma su Rai1 definendosi il Matteo Renzi della Rai. «E io sono il Matteo Renzi della tv», ha ripetuto oggi Fiorello,sottolineando: «Tutti e due avevamo detto di esserci ritirati e invece abbiamo cambiato idea. Come mai?»Fiorello si sposta sull'attualità: «State fondando un partito nuovo, Forza Italia Viva?» Ma cade la linea. Fiorello richiama e riparte all'attacco: «Questo partito nuovo che state facendo è per mettere insieme i delusi del Pd, con i delusi di Forza Italia, con i delusi dei Cinque Stelle, con i delusi del film 'Joker'?», chiede Fiorello tra le risate. «I delusi del film Joker non ci sono. Gli altri ci sono dappertutto», risponde Renzi che poi si lancia in un'imitazione diBerlusconi: «Lei quando lavorava nelle nostre reti era un bravo ragazzo, ora è un comunista», dice a Fiorello con la voce del cavaliere.