Renzi-Salvini in tv, 4 milioni di spettatori. Vespa: «Non è stato un duello. Ognuno giocava la propria partita»

Lo abbiamo visto tutti (circa 4 milioni di italiani). O, se non altro, ne abbiamo sentito parlare. È stato uno dei duelli televisivi più anticipati degli ultimi tempi: Matteo Salvini , intervistati da Bruno Vespa . Oggi il conduttore, intervistato a, su Rai Radio1, ha riflettuto proprio sulla puntata di ieri. Intanto, gli ascolti: «Ieri siamo partiti dale siamo arrivati al. Il picco degli ascolti c'è stato quando si è parlato diIn molti, commentando il duello, hanno sottolineato che, in fin dei conti, proprio di sfida a due non si può parlare. E anche lo stesso Vespa sembra pensarla così. Ai microfoni di, l'ex direttore di Rai 1 ha infatti spiegato che: «Non erano uno contro l'altro. Ognuno giocava la sua partita. Renzi attaccava Salvini per compiacere il pubblico della sinistra, Salvini invece se ne buggerava completamente e parlava al suo pubblico, il pubblico della campagna elettorale». Lo conferma il fatto che, alla fine, i due «si sono salutati con molta cordialità».Un'intervista che, tra qualche scintilla, qualche sospiro in studio e pochi tiri bassi (i "genio incompreso" di Salvini e le battute sul cibo di Renzi) ha lasciato soddisfatti entrambi i protagonisti. «Tutti e due mi hanno telefonato o scritto per ringraziarmi, perché sono rimasti molto soddisfatti entrambi», ha detto Vespa, aggiungendo che «sono soddisfatto anche io, soprattutto perché è andato bene e perchè nessuno dei due abbia detto che ci siano state scorrettezze».