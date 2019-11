Il piano shock di Renzi: «120 miliardi per il Pil e per abbassare l’Irpef»

di Claudia Guasco

dalla nostra inviata Scenografia pop, colonna sonora dei Queen (Don’t stop me now) e debutto a Torino, «perché qui tutto è iniziato e qualcosa in questi ultimi anni a Torino è anche finito...». Matteo Renzi presenta il suo «piano shock da 120 miliardi», con un primo obiettivo: «I nostri parlamentari cercheranno di fare tutto per evitare i microbalzelli in manovra e abbiamo pronto un piano su come rendere l’Irpef più semplice nel 2021», annuncia il leader di Italia...