Renzi: «Io Micron? Saluto Lapo Elkann e gli auguro di stare bene»

«La battuta era vecchia. Saluto Lapo e gli auguro di star bene». Lo ha detto il leader del Pd, Matteo Renzi, intervenendo a Circo Massimo su Radio Capital, commentando la battuta di Lapo Elkann, ieri durante «Otto e mezzo», secondo cui in Francia hanno Macron e da noi Micron, in riferimento proprio al leader dem.«Mi piace Calenda, è un ministro del fare. Purtroppo non si presenta. Anche Franceschini sta facendo un lavoro di qualità, ma da quello che vedo in giro, non sono stimolato da nessuno di quelli che si candidano e quindi non so ancora per chi voterò. Berlusconi ha un'energia e una vitalità incredibile, non mi stupisce che rinasca dalle ceneri», aveva detto ilnipote di Giovanni Agnelli a Lilli Gruber. «Avevo riposto molto speranze in Renzi, poi quando è salito al governo - aveva continuato Elkann - sono cadute tutte. Si piace troppo e questo è pericoloso sia per lui che per noi. È molto provinciale, non è un Macron, è un 'micron'. Serve meno personalismo, meno egocentrismo e meno voler parlare di tutto e di niente».«Tra Berlusconi e Di Maio? Berlusconi come imprenditore ha fatto grandi cose, poi al governo ha deluso. Di Maio è molto bravo a parlare, ora dobbiamo vedere se è bravo a quagliare», ha concluso Elkann.