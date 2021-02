Renzi alla Cnn: crisi poco capita ma era il momento giusto, Draghi miglior premier possibile

Matteo Renzi, nel giorno dell'incarico a Mario Draghi, rivendica la crisi di governo innescata da Italia Viva e ancor più rivendica i tempi scelti. Poco importa se siamo in piena pandemia: per l'ex premier era il momento giusto per tirare l'Italia fuori dalle secche in cui secondo lui era finita a causa di un governo senza visione. Stasera alle 23 Renzi riunirà i gruppi di Italia viva in videoconferenza.

Renzi: anche in famiglia non mi hanno capito

«Se sei un politico con una visione, non puoi seguire i sondaggi giorno dopo giorno, ma hai la responsabilità, il dovere di pensare al futuro - dice Renzi - L'Italia è un grande Paese ma ha bisogno di visione per uscire dalla crisi. Se si continuasse con la strategia del giorno per giorno, non saremmo in grado di uscire dalla crisi. Molti, anche tra i miei amici e nella mia famiglia, non hanno capito perché aprire la crisi adesso, ma io penso che fosse proprio questo il momento, per trovare la via d'uscita dalla crisi: Draghi sarà in grado di farlo».

«Penso che Draghi, una personalità ammirata nel mondo, sia il miglior presidente del Consiglio per l'Italia, in particolare in questo momento. È la speranza del Paese - continua - In Italia le sfide sono la campagna di vaccinazione, un pil che registra il peggior risultato della storia e c'è poi il tema della scuola. Educazione, salute, economia, sono le questioni principali».

Ora è il momento dei costruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l’appello del Presidente #Mattarella e sostenere il governo di Mario #Draghi. Ora è il tempo della sobrietà. Zero polemiche, Viva l’Italia pic.twitter.com/x59EyKiRXI — Matteo Renzi (@matteorenzi) February 3, 2021

E ancora: «Conosco Joe Biden, ho lavorato con Mario Draghi: l'idea che abbiamo questa nuova leadership in Italia, Europa e negli Usa è un simbolo di grande speranza. Il loro ruolo sarà cruciale nel prossimo G20». «Draghi è l'italiano che ha salvato l'Europa nel mezzo della crisi. Ora penso che Draghi salverà l'Italia con il Recovery plan e sono sicuro che sarà capace di spingere l'Ue nella direzione giusta nella campagna di vaccinazione. Un uomo con le sue capacità e la sua leadership sarà cruciale nei summit europei per spingere nella direzione di una leadership europea».

