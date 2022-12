Renzi: «Immorale che il governo voglia aiutare le società di serie A. Fondi vadano a squadre dilettantistiche e cultura»

«Alcune società di serie A hanno problemi di soldi. Trovo immorale e vergognoso che il Governo Meloni voglia aiutarle. Sono decine di milioni che devono andare alle società sportive dilettantistiche e alla cultura, non a ripianare i bilanci della serie A». Lo ha spiegato su Twitter Matteo Renzi, illustrando le dichiarazioni di ieri all'assemblea nazionale di Italia Viva di ieri al Mico di Milano.

«Se nel primo atto di bilancio di governo del centrodestra ci sarà una misura per salvare le società professionistiche di calcio io non solo voterò contro - ha spiegato Renzi - ma chiederò di intervenire in aula e spiegherò perché è una vergogna. Diamo i fondi ai dilettanti, a chi fa attività sportiva sul territorio, ma non diamo neanche un centesimo alle socieltà di serie A».