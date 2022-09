Renzi a Conte: «Sei un mezzo uomo, il tuo è un linguaggio da mafioso». Scontro sul reddito di cittadinanza

Duro scontro a distanza tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte sul reddito di cittadinanza. Il leader del Movimento 5 Stelle aveva invitato Renzi a «venire a dire senza scorta che non serve». Poi è arrivata la replica del numero uno di Italia Viva: «Ti devi vergognare pensando che qualcuno possa picchiarmi. È incredibile questo modo di fare che inneggia alla violenza, Conte sei un mezzo uomo, abbi il coraggio di fare un confronto civile sui temi, questo è un linguaggio da mafioso della politica. Tre ore fa Palermo Conte ha detto "Renzi venga senza scorta a Palermo a dire che vuol togliere il reddito di cittadinanza", cosa stai facendo Giuseppe Conte? Stai minacciando la violenza fisica - afferma Renzi - Quando uno dice andiamo a fare la campagna elettorale e portiamo tutti quelli con il reddito di cittadinanza usa un linguaggio clientelare, è voto di scambio».

In serata è arrivata la contro-replica di Conte: «Renzi la smetta con le furbizie e non stravolga le cose. Non scambi per un invito alla violenza l'appello che gli rinnovo: si confronti senza filtri con il mondo reale e ascolti la voce di chi non ha niente. L'unica vera minaccia è quella che Renzi rivolge ogni giorno verso chi è in gravi difficoltà economiche e non arriva neppure a metà mese».

Il messaggio al Pd: deve cambiare nome in 5 Stelle

«Il Pd che vuole il reddito di cittadinanza e che archivia il nostro Jobs Act non è che sta cambiando idea, deve cambiare nome, si chiamano 5 Stelle». È il commento del leader di Italia Viva Matteo Renzi a margine di un comizio elettorale a Genova. «Credo che Letta stia sbagliando tutto poverino, uno che arriva e per prima cosa dice "aumentiamo le tasse"... - afferma Renzi -. Noi abbiamo una campagna elettorale in cui la Meloni guida i sondaggi, Salvini e Berlusconi fanno a gara a fare la flat tax più bassa, a fronte di questa mirabolante lista di promesse del centrodestra, cosa fa il Pd? Riflette e dice aumentiamo le tasse con l'imposta di successione. Geniale».

L'energia

«Io credo che il tema dell'energia sia il tema principale paradossalmente da prima della guerra perché la speculazione sull'energia è iniziata prima della guerra e ovviamente è esplosa con il conflitto ucraino - ha detto Renzi -. Ci sono due questioni la prima è sul breve periodo bisogna avere un accordo europeo per abbassare i costi e per rifondere non soltanto alle imprese energivore che sono ovviamente le più colpite ma anche le spese delle famiglie, i comuni per i campi sportivi i circoli le parrocchie. Il secondo tema è che è inutile che ci affidiamo alla Francia o agli altri paesi, noi non abbiamo il nucleare che serve in prospettiva, quello di nuova generazione. Dobbiamo sbloccare le rinnovabili che sono bloccate dalle sovraintendenze, dobbiamo andare a prenderci il gas in Adriatico. In Adriatico ci sono sei nuovi impianti che si sono presi i croati e non noi, abbiamo il petrolio in Basilicata che non prendiamo quanto potremo mettere questo Dobbiamo raddoppiare il tap e dobbiamo mettere questo rigassificatore al largo di Piombino».