Matteo Renzi alla Cnn: «Meloni al governo? Non è un pericolo per la democrazia»

«Io sono contro Giorgio Meloni, non sono il suo miglior amico. Siamo cresciuti insieme in politica ma eravamo, siamo e saremo sempre rivali. Al tempo stesso non credo sia un pericolo per la democrazia italiana». Matteo Renzi parla il giorno dopo le elezioni da Tokyo alla Cnn, la stessa emittente che aveva definito la leader di FdI la potenziale premier «più a destra in Italia dai tempi di Mussolini».

Renzi alla Cnn: «Meloni? Eterna rivale ma nessun pericolo per la democrazia»

Il leader di Italia Viva, in Giappone per il funerale dell'ex premier Abe Shinzo, rassicura i media internazionali sulla tenuta democratica in Italia: «Lei è una mia rivale e io sono un suo rivale, continueremo a combatterci a vicenda ma l'idea che ora ci sia un rischio fascista in Italia è senza dubbio una fake news».

Matteo Renzi was the Italian prime minister from 2014-2016. He’s a lefty but tells CNN:



‘Personally I was against Georgia Meloni. I’m not her best friend. We are rivals but she is not a danger to democracy. The idea there is a risk of fascism in Italy is absolutely fake news.’ pic.twitter.com/F1QXqcLDMo — John Ruddick (@JohnRuddick2) September 26, 2022

«Ha vinto le elezioni, in particolare perché il populismo molte volte ha vinto in Italia. Ha una coalizione di maggioranza e penso che il prossimo mese diventerà il nuovo presidente del Consiglio, ma non penso che ci sia un rischio per l'alleanza occidentale, per la democrazia, per nulla».

«In Italia - afferma Renzi - cambiamo il presidente del Consiglio quasi ogni anno, sfortunatamente. Abbiamo bisogno di cambiare le regole per garantire stabilità».