Sabato 6 col Chiampa. Annuncia così, sul suo profilo Facebook, il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, il lancio della sua campagna elettorale, "per far vincere il Piemonte del sì". L'appuntamento è per il 6 aprile, giorno in cui è già in programma a Torino la manifestazione a sostegno della Torino-Lione.Chiamparino invita tutti alle 10 in piazza Vittorio per il corteo Sì Tav, che si dirigerà poi in piazza Castello dove sono in programma diversi interventi sull'opera. Mentre al pomeriggio Chiamparino sarà in piazza Borgo Dora dove, sul palco del Cortile del Maglio, partirà la campagna del Partito Democratico. Per l'occasione sarà presente anche Nicola Zingaretti.