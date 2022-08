Pd, Raffaele La Regina rinuncia alla candidatura dopo le polemiche su suoi vecchi post contro Israele

Raffaele La Regina rinuncia alla candidatura in Basilicata per le prossime elezioni dopo le polemiche su suoi vecchi post contro lo Stato di Israele. «Quando si ha 20 anni si pensano molte cose - scrive su Facebook -. Poi si cresce, si studia, si cambia idea. Rinuncio alla mia candidatura perché il Pd viene prima di tutto e perchè questa campagna elettorale è troppo importante per essere inquinata in questo modo».

Quando si ha 20 anni si esprimono e si pensano molte cose. Poi si cresce, si studia, si cambia idea.



Rinuncio alla mia candidatura perché il Pd viene prima di tutto e perchè questa campagna elettorale è troppo importante per essere inquinata in questo modo. — Raffaele La Regina (@RaffaeleLaRegin) August 20, 2022

La Regina sostituito da Enzo Amendola

Il segretario del Pd, Enrico Letta ha chiesto a Enzo Amendola del Pd e sottosegretario agli Affari europei, di correre come capolista in Basilicata alla Camera per la lista Italia democratica e progressista. È quanto si apprende da fonti del Nazareno.