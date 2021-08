Mario Draghi spezza una lancia a favore del reddito di cittadinanza che la Lega e una parte di Forza Italia vorrebbero cancellare. Una mossa che è anche un segnale a Giuseppe Conte che oggi verrà incoronato leader del Movimento 5Stelle. «È troppo presto per dire se verrà riformato, ma il concetto alla base del reddito di cittadinanza io lo condivido in pieno», sostiene il premier parlando con i cronisti a Palazzo Chigi. E per essere ancora...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati