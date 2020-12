Bozza Recovery Plan da 196 miliardi. Conte: «Ora voltiamo pagina». Italia Viva sul piede di guerra

Ammontano a 196 miliardi le risorse che, secondo la bozza del Recovery Plan visionata dall'Ansa - testo sul quale non c'è ancora il via libera del Cdm - il governo metterà per le sei macro-aree del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. Alla digitalizzazione e innovazione saranno destinati 48,7 miliardi, all'area «rivoluzione verde e transizione ecologica» andranno 74,3 miliardi, al settore Infrastrutture per una mobilità sostenibile 27,7 miliardi. Il capitolo «istruzione e ricerca» può contare su 19,2 miliardi, quello sulla Parità di genere su 17,1 miliardi, secondo la bozza. L'area sanità, infine, conterà su 9 miliardi. Bellanova (Iv): «Non votiamo un testo al buio». Il commissario Ue Gentiloni sottolinea che dall'Italia non è arrivato ancora alcun piano.

«Per uscire da questa crisi e per portare l'Italia sulla frontiera dello sviluppo europeo e mondiale occorrono un progetto chiaro, condiviso e coraggioso per il futuro del Paese, che permetta all'Italia di ripartire rimuovendo gli ostacoli che l'hanno frenata durante l'ultimo ventennio. Che Paese vorremmo tra dieci anni? Da questa domanda è partita la riflessione del Governo. Dietro al ritardo italiano ci sono problemi strutturali noti, ma mai affrontati con sufficiente determinazione. Questo è il momento di farlo». Lo scrive il premier Giuseppe Conte nella premessa della bozza del Recovery Plan.

I dettagli

Nella bozza del recovery Plan oggetto del Cdm sono specificati gli appostamenti finanziari per ognuno dei 17 cluster. Il cluster «più ricco» è quello dell' "Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici", del capitolo Rivoluzione verde, che può contare su 40,1 miliardi. Al secondo posto i progetti relativi a "Innovazione, competitività, digitalizzazione 4.0 e internazionalizzazione", del capitolo "Digitalizzazione", alla quale dovrebbero essere destinati 35,5 miliardi. È di 23,6 miliardi, invece, il pacchetto di risorse sui cui potrà contare il cluster "Alta velocità di rete e comunicazione stradale 4.0". Poco più di dieci miliardi saranno dirottati sui progetti di Potenziamento della didattico e diritto allo studio mentre nel capitolo "Sanità" 4,8 miliardi dovrebbero andare al cluster "Assistenza di prossimità e telemedicina" e 4,2 ai progetti per Innovazione, ricerca e digitalizzazione dell'assistenza sanitaria.

Italia viva: profili di incostituzionalità

Ma Italia Viva è sul piede di guerra. «Ad una prima sommaria lettura la bozza sulla governance del Recovery inviata ai Ministri stanotte appare opaca, e presenta profili di incostituzionalità. Non abbiamo alcun bisogno di strutture parallele, che esautorano Ministri, Ministeri e Parlamento, accentrando e spostando altrove il cuore del processo, decisivo per l'Italia dei prossimi 10 anni», scrive su Facebook la ministra Teresa Bellanova, capo delegazione di Iv al governo.

