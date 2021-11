«Abbiamo appreso dai media che il giornalista e storico Nicola Rao non è stato nominato dai vertici Rai direttore di una testata nel recentissimo giro di nomine perché troppo di destra per aver scritto libri come 'Il sangue e la celtica'. Ci auguriamo che tutto ciò non risponda al vero. Saremmo altrimenti in presenza di un caso di grave discriminazione culturale e disinformazione aziendale». È quanto è scritto in un appello, firmato da vari...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati