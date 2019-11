Rai, il giorno delle nomine: avanza il Pd, rischia la Lega

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il sudoku solo all'ultimo minuto - cioè stamane, ore 10, con la pubblicazione dei curricula dei prescelti - troverà l'incastro. Come da sempre in Rai. Dove sono abituati alle nottate difficili, alla vigilia delle infornate delle nomine. Oggi canali e tiggì, non tutti, avranno i loro nuovi direttori. E così, ma non tutte, le superdivisioni tematiche e orizzontali previste dal Piano Salini che si propone di riorganizzare la Rai. L'amministratore delegato ieri ha avuto una giornata da brividi. Pressioni...