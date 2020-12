Raggi, chiesti 10 mesi di reclusione per il caso Marra

Dieci mesi di reclusione. È la richiesta fatta dal sostituto procuratore generale Emma D’Ortona a carico della sindaca Virginia Raggi, nel processo d’appello a suo carico per falso in atto pubblico. La vicenda riguarda la promozione di Renato Marra, fratello dell’ex braccio destro della prima cittadina, Raffaele. In primo grado la Raggi era stata assolta. Ora in aula è iniziata la discussione dei difensori della sindaca. Più tardi la sentenza.

Nel mirino della procura una dichiarazione che la Raggi aveva fatto alla responsabile Anticorruzione del Campidoglio. La sindaca aveva detto che Raffaele Marra, nella procedura di nomina del fratello Renato alla direzione del dipartimento Turismo, aveva avuto “un ruolo meramente compilativo”. In realtà, secondo l’accusa, l’ex braccio destro, all’epoca capo del personale, avrebbe partecipato al processo decisionale.

Le prove

Tra le prove, un sms che la Raggi aveva mandato a Raffaele Marra subito dopo avere appreso dai giornali che il fratello avrebbe avuto un aumento di stipendio. “Questa cosa dello stipendio mi mette in difficoltà, me lo dovevi dire”, era scritto nel messaggio. In primo grado, la sindaca è stata assolta con formula piena: secondo il Tribunale sarebbe stata vittima di un raggiro organizzato da Raffaele Marra - che per questa vicenda è stato condannato per abuso d’ufficio - per favorire il fratello. Raggiro del quale, secondo il giudice di primo grado, la Raggi era ovviamente ignara.

L’Anticorruzione non chiedeva alla sindaca se Marra avesse partecipato o meno al processo di nomina, ma cosa in concreto avesse fatto”, ha detto l’avvocato Pierfrancesco Bruno, che insieme ad Emiliano Fasulo e Alessandro Mancori difende la prima cittadina. La difesa sostiene che la risposta fornita fosse precisa e corretta: “Marra ha avuto un ruolo compilativo delle determinazioni da me assunte”.

