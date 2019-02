Appello della Raggi a Salvini: «Subito misure anti barbari contro ultras e turisti incivili»

Norme specifiche per fermare tifosi violenti e turisti incivili. È quanto chiede la sindaca di Roma Virginia Raggi in una lettera al ministro dell'Interno Matteo Salvini sollecitando «vere e proprie norme anti barbari».



La sindaca ha inviato la lettera al responsabile del Viminale dopo gli episodi del 13 dicembre scorso quando un gruppo di hooligans dell'Eintracht Frankfurt ha devastato un supermercato, creato disordini e vandalizzato la zona vicino allo stadio Olimpico. La sindaca chiede vere e proprie norme «anti-barbari per prevenire violenze e atti vandalici, in particolar modo, in occasione di partite di calcio internazionali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA