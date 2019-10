​Raggi: «Salvini, dimettiti tu. In 26 anni non ha mai lavorato»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ospite di Francesca Fialdini da Da Noi...a Ruota Libera, su Raiuno, Virginia Raggi replica alle accuse di Matteo Salvini, che chiede le sue dimissioni: « Salvini , dimettiti tu. Ma poi da cosa? In 26 anni non ha mai lavorato, ha solo cambiato poltrone».LEGGI ANCHE --> Il marito della sindaca Raggi e la tv: «L’unico Matteo è nostro figlio» Matteo Salvini ? È ossessionato da me», aggiunge la Raggi ospite del programma di Raiuno. La sindaca della Capitale ha risposto alle domande sul leader della Lega e la replica di quest'ultimo non si è fatta attendere. «Sono ossessionato, è vero. Lo sono per il fatto che voglio una Roma più sicura e pulita», ha scritto nella replica affidata ai social Salvini. «Salvini? Io credo - ha spiegato Raggi - che se potessero rispondere alcuni psicologi direbbero che probabilmente è ossessionato. Quando sento Salvini parlare di dimissioni, rispedirei al mittente il ‘dimettiti tu’».La sindaca ha poi continuato: «ma poi penso anche ‘dimettersi da cosa?’ Perché è una persona che, per quanto mi riguarda, non ha mai lavorato, in 26 anni lui ha cambiato poltrone, da una poltrona all'altra, ma non ha mai lavorato. È un gran chiacchierone, fa pochi fatti».Su una possibile alleanza a Roma tra Pd e M5s ha dichiarato: «No assolutamente, in città abbiamo una solida maggioranza Movimento 5 Stelle, quindi da questo punto di vista non ci sono problemi. Invece devo dire che ho tifato molto perché nascesse il Governo Conte due. Io conosco il Premier Giuseppe Conte, è una persona eccezionale, di grandi valori e grandi principi, molto molto determinato quindi non posso che fargli i migliori in bocca al lupo. Sta facendo un lavoro enorme».Su una sua possibile ricandidatura: «Questa è la domanda che mi fanno dal giorno in cui ho detto ‘ma, forse mi candido a sindaco’ già subito ‘si ricandiderebbe’. La risposta è sempre questa: non mi appassiono al tema delle poltrone. Mi appassiona molto invece il lavoro, quello che sto facendo, si va avanti».