Manovra, Reddito cittadinanza: stop con due no al lavoro; Quota 102 nel 2022; superbonus fino al 2023: la bozza della manovra

Sessantaquattro anni e 38 di contributi. La bozza della legge di bilancio conferma il passaggio da Quota 100 a Quota 102 per le pensioni con i requisiti maturati nel 2022. Nel documento si legge che «i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2022». Nel testo è scritto ancora: «Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2022, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio», prevede la norma.

Reddito di cittadinanza: decadenza dopo due no al lavoro

Il reddito di cittadinanza è stato rifinanziato con un miliardo di euro. Ma nel provvedimento disposta anche una stretta sui controlli e sui reati che impediscono di accedere alla misura, insieme con nuovi meccanismi per favorire la ricerca del lavoro dei beneficiari. I beneficiari «occupabili» dovranno sottoscrivere il Patto per il lavoro contestualmente all'invio della domanda di Rdc e potrà rifiutare massimo due offerte di lavoro pena la decandenza dal beneficio.

Nella stessa bozza è scritto che l'Inps provvede a definire annualmente, entro il 31 marzo, un piano di verifiche dei requisiti patrimoniali dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica, anche ai fini della verifica dei requisiti per il reddito di cittadinanza.

INPS, RdC/PdC: nel 2021 oltre 3,8 milioni i beneficiari. Importo medio di 547 euro

Reddito di cittadinanza flop: non crea lavoro e i navigator abbandonano i centri per l'impiego

Rdc: riduzione di 5 euro al mese per gli "occupabili"

Dopo i primi sei mesi il reddito di cittadinanza subirà un taglio di 5 euro al mese: lo prevede la bozza della manovra che precisa però che la misura si applica solo agli 'occupabili', cioè i soggetti tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del beneficio. Sono esclusi dal taglio i nuclei con bimbi sotto i 3 anni o con disabili gravi o non autosufficienti. La riduzione non si applica a chi riceve meno di 300 euro (moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza). Il taglio viene sospeso quando almeno un componente del nucleo inizia a lavorare.

Proroga del superbonus al 110% per il 2023, poi scatta il 'decalage' al 70% per il 2024 e al 65% per il 2025: lo prevede la bozza della manovra all'esame del Cdm. Arriva anche l'estensione per il 2022 per unifamiliari e villette ma con un tetto Isee fissato a 25mila euro e limitato dunque alle prime case.

Estensione proroga Ape sociale ed estensione Opzione donna

Nella bozza compare anche la definizione numerica dello stanziamento per l'Ape sociale destinato a una serie di lavoratori dipendenti e professioni: 141,4 milioni fino al 31 dicembre 2022; 275 milioni nel 2023, 247,6 milioni nel 2024, 185,2 milioni nel 2025, 104,5 milioni nel 2026 e 16,9 milioni nel 2027. Opzione donna è riconosciuta nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età pari o superiore a 60 anni per le lavoratrici dipendenti e a 61 anni per le lavoratrici autonome.

Implementato il fondo per i farmaci anti-Covid

Il fondo per l'acquisto di vaccini e farmaci anti-Covid, istituito nella scorsa manovra, «è incrementato di 1.850 milioni di euro per l'anno 2022». Anche questo è inserito nella bozza della Legge di bilancio, all'esame del Consiglio dei ministri.