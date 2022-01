Quirinale, Salvini: «Sento Letta e conto di chiudere domani»

«Il mio obiettivo è tenere unito il centrodestra e tenere unita la maggioranza. Confido che domani sia la giornata buona». Lo dice Matteo Salvini fuori da Montecitorio parlando del voto per il Quirinale. «Domani al quinto scrutinio la Lega non voterà scheda bianca». Domani, è stato chiesto a Salvini, la Lega scriverà un nome sulla scheda? «Assolutamente sì», ha risposto Salvini.

«Non faccio nomi e cognomi, prima telefono ai leader» per «delle proposte che possano unire, inorgoglire, compattare». Ha aggiunto Matteo Salvini rientrando a Montecitorio rispondendo a chi chiedeva se avesse incontrato il segretario del Pd Enrico Letta o gli altri leader. «Tutti i giorni telefono alle persone con cui lavoro». «Alla dodicesima offerta - ha aggiunto - non potranno dirci il dodicesimo no».

Salvini: proposte di altissimo livello

«Offriremo proposte di altissimo livello. Voglio risolvere la questione bene, in fretta, col più ampio consenso. I no li lascio ad altri. Conto di portare sui tavoli alcuni profili che spero raccolgano il sì di tutti. Mi si chiedono personalità al di fuori della politica, senza tessere in tasca, apprezzate a livello nazionale e internazionale». Lo dice Matteo Salvini, fuori da Montecitorio. «Ho fatto un pomeriggio di incontri su persone su cui andare a proporre», aggiunge.

L'incontro con Letta

Ci sarà un incontro oggi con Enrico Letta e gli altri leader? «Sicuramente con Letta ci sentiremo, non so se riusciremo a vederci...», risponde Matteo Salvini all'Adnkronos avvicinato in Transatlantico, a Montecitorio.