Qatargate, l'accusa della procura belga: «Europarlamentari a libro paga»

Europarlamentari a libro paga. È questa l'ipotesi investigativa a cui sta lavorando la procura belga titolare dell'inchiesta ribattezzata Qatargate. Lo si apprende da fonti investigative. Gli inquirenti belgi che hanno arrestato, tra gli altri, l'ex parlamentare Antonio Panzeri ed Eva Kaili, una dei 14 vicepresidenti del Parlamento europeo, hanno il sospetto che i presunti affari a favore del Qatar non siano stati episodi isolati, ma nascondano un'organizzazione più strutturata che vede alcuni europarlamentari "a libro paga", ossia pacchetti di voto spendibili in caso di necessità e dietro un preciso corrispettivo in denaro. Un'ipotesi, tutta da verificare, su cui si cercano appigli attraverso interrogatori, documenti e tracciamenti bancari.

Qatargate, l'inchiesta si allarga fino a Marocco e Iran. Ipotesi "gola profonda" dagli Emirati arabi

Qatargate, ecco com'è nato

L'inchiesta giudiziaria sullo scandalo Qatargate è stata avviata dopo quella condotta dai servizi di sicurezza belgi insieme ai servizi segreti altri Paesi europei. Lo scrive il quotidiano 'Le Soir'. L'informazione è stata confermata dal ministero della Giustizia di Bruxelles.