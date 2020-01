Elezioni regionali, i prossimi appuntamenti in Veneto, Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Veneto. Si vota anche a Venezia

Dopo le regionali in Emilia Romagna e in Calabria, il 2020 prevedrà diversi altri appuntamenti elettorali. Tra maggio e giugno si voterà per il rinnovo del consiglio regionale in Campania (candidati Caldoro e De Luca), in Liguria (Toti e Salvatore), Marche (Acquaroli e Ceriscioli), in Puglia (Fitto, Emiliano, Laricchia e Rapanà), in Toscana (Eugenio Giani, Irene Galletti e Catello) e in Veneto.

E non basta. Perché nel 2020 saranno chiamati alle urne anche gli abitanti di Napoli, Roma e Terni per le elezioni suppletive di Camera e Senato. E, sempre quest'anno, si voterà anche per eleggere i sindaci di numerose città tra cui Aosta, Arezzo, Reggio Calabria, Trento, Venezia. In questo caso la data possibile dovrebbe essere scelta tra il 15 aprile e il 15 giugno.

