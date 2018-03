Prodi e il voto: «Sono scomodo, non disturbo chi fa politica»

«C'è scritto sugli autobus di non disturbare il conducente: noi non sappiamo neanche chi sia il conducente, quindi, non possiamo proprio disturbare nessuno». Così l'ex premier, Romano Prodi, ha risposto alle insistenti domande dei giornalisti sulla situazione politica italiana, a margine di un appuntamento dedicato all'acqua a Fico, il parco agroalimentare alla periferia di Bologna.



«Quando uno non fa politica non deve disturbare coloro che la stanno facendo - ha aggiunto il professore - soprattutto quando è una persona scomoda come posso essere io perché qualsiasi cosa che io dico può essere equivocata o strumentalizzata».

