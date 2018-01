Euro, Prodi replica a Berlusconi: la colpa dei rincari è tutta sua

«È surreale che Silvio Berlusconi punti il dito accusatorio per la gestione dell'introduzione dell'euro. E ci sarebbe da ridere perché fu proprio il suo governo che non volle gestire questa fase come invece avvenne in tutti gli altri paesi». Romano Prodi replica così a Silvio Berlusconi che ieri aveva accusato l'ex leader dell'Ulivo di essere corresponsabile del rincaro dei prezzi seguito all'entrata in vigore della moneta unica. Accusa che Prodi demolisce nel dettaglio: «Il 1 gennaio del 2002, quando la moneta unica fu introdotta, Berlusconi governava da sette mesi e per i 3 anni successivi non ha fatto assolutamente nulla: non istituì le commissioni provinciali di controllo e non impose il sistema del doppio prezzo esposto, in lire ed euro, per le merci in vendita. Questa pessima gestione ha caratterizzato solo il nostro Paese e questo è accaduto unicamente per non scontentare il suo elettorato».

