Processo Gregoretti a Catania, Salvini arrivato in tribunale. I fan: «Forza Matteo». I contestatori: «Vergogna»

Ieri pomeriggio Matteo Salvini si è fatto un bagno di mare di fronte al suo albergo catanese. Ora all’Hotel Baia Verde ha appena incontrato Giorgia Meloni e Antonio Tajani, i due alleati venuti a Catania a dargli solidarietà. Un caffè. Un mini vertice. Un incontro in cui Meloni e Tajani hanno detto a Salvini: «Inammissibile che in uno stato di diritto la magistratura voglia giudicare le azioni politiche conformi alla legge. Questo dell’udienza in tribunale per la vicenda della nave Gregoretti, caro Matteo, è un precedente pericoloso. Siamo con te».

Gregoretti, Salvini: «Ho fatto il mio dovere, ho fiducia nella giustizia»

Matteo Salvini, Catania blindata e lui si allena con la Bongiorno per l’udienza in tribunale

Salvini, memoria sul caso Gregoretti: «A bordo c'erano due scafisti, ho agito nell'interesse della nazione»

Tutti e tre in mascherina nel vertice delle tre mascherine con photo opportunity. Non mascherine chirurgiche però, ma di stoffa e griffate: quella di Salvini con il logo dei carabinieri, quella della Meloni con il tricolore. Dopo il caffè con gli alleati, Salvini parte per il tribunale. Nell’albergo dove fronte al palazzo di giustizia lo aspetta l’avvocato Giulia Bongiorno che dice: «Con Matteo facciano in ultimissimo punto della situazione e poi andiamo dal giudice. Non so quanto staremo in tribunale». Ma ecco che arriva Salvini, fa salire in auto la Bongiorno e salgono le scale del palazzo di giustizia. I fan gridano dalla piazza: “Forza Matteo”. Sono appena una decina. Qualcuno sbandiera il tricolore. Salvini salendo le scale del tribunale guarda il telefonino. Tra gli altri ma per lui più importante di tutti c’è l’sms della figlia Mirta. Questo: «Papà, auguri per oggi. E il mondo mi sorride». I Gup, invece, di solito non sorridono.



Buongiorno Amici. Per l’Italia e gli italiani con gioia e orgoglio! 🇮🇹 Pubblicato da Matteo Salvini su Sabato 3 ottobre 2020

Qualche litigata però davanti al tribunale. I cartelli dei fan:

Siamo siciliani e votiamo Salvini. Arrivano un paio di contestatori:

Vergognatevi

. Risposta:

Invidiosi, zecche!

.

Ultimo aggiornamento: 09:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA