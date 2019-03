sondaggi, Maurizio Martina e Roberto Giachetti. Obiettivo è superare la soglia del milione di elettori. Si vota tracciando un unico segno su una delle liste dei candidati. Se nessuno dei tre supera la soglia del 50% dei voti, il segretario verrà eletto dall'Assermblea. Settemila i seggi in Italia, 163 all'estero. Urne chiuse alle 20.



Code ai seggi. Lunghe code stamani ai seggi fin dalle prime ore del mattino. Il Partito Democratico decide oggi il suo nuovo segretario in quella che è una corsa a tre tra il Governatore del Lazio, Nicola Zingaretti , favorito nei, Maurizio Martina e Roberto Giachetti. Obiettivo è superare la soglia del milione di elettori. Si vota tracciando un unico segno su una delle liste dei candidati. Se nessuno dei tre supera la soglia del 50% dei voti, il segretario verrà eletto dall'Assermblea. Settemila i seggi in Italia, 163 all'estero. Urne chiuse alle 20.Lunghe code stamani ai seggi fin dalle prime ore del mattino.

Calenda scrutatore nel gazebo di Piazza del Popolo, sempre a Roma



Renzi: chi vincerà avrà il mio appoggio. «Chiunque vinca le primarie avrà il sostegno degli altri, e credo che tutti insieme da domani si debba lavorare contro questo governo di incompetenti che sta mettendo in ginocchio l'Italia. Abbiamo sempre detto tutto quello che dovevamo dire a viso aperto, qualcuno ci ha fatto la guerra all'interno del partito e siamo stati vittime del fuoco amico ma abbiamo sempre detto che non avremmo fatto agli altri quello che abbiamo subito noi». Lo ha detto il senatore Matteo Renzi, a margine della sua votazione alle primarie, questa mattina, in un seggio allestito in piazza Tasso a Firenze.

Il primo a votare alle primarie, tra i volti noti del Pd, è stato Walter Veltroni. L'ex segretario si è recato al gazebo di piazza Fiume, a Roma, alle 8 in punto, per esprime la sua preferenza. In mattinata a Roma il voto di Paolo Gentiloni, poi quelli di Luca Zingaretti e Roberto Giachetti. Maurizio Martina vota invece nella sua città, a Bergamo. Carlo Calenda vota e fa lo scrutatore in mattinata nel Gazebo di Piazza del Popolo, sempre a Roma, mentre Matteo Renzi dovrebbe votare in giornata alla Leopoldina, a Firenze. Il leader storico dell'Ulivo Romano Prodi a Bologna.