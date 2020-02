Prescrizione, Italia Viva: «Pronti a mozione di sfiducia contro Bonafede». Renzi: «Nomine non mi fermano»

Sulla prescrizione «Se ci sarà la richiesta di un voto di fiducia sul Governo, Italia Viva rilancerà sulla mozione di sfiducia al Senato dove Renzi è convinto di portare tutti i voti di IV, le opposizioni (difficile ipotizzare il soccorso azzurro proprio sulla giustizia) e qualcuno anche del Pd. Il ministro Bonafede sarebbe costretto a dimettersi». È quanto affermano fonti di Italia Viva. Dopo che per tre giorni gli spin del Pd avevano spiegato che Renzi era nell'angolo oggi emerge la verità: quel che resta della maggioranza non ha ancora deciso che cosa fare sul Lodo Annibali. E Iv non indietreggia.

Prescrizione, Berlusconi su Facebook: «Da M5S follia giustizialista»

Renzi: poltrone non mi fermano. «Per giorni hanno detto che Italia Viva avrebbe mollato e che mi sarei venduto per due poltrone. FAKENEWS! Non si molla! Se davvero presenteranno decreto o emendamento su prescrizione noi voteremo contro. Si tengano le loro poltrone, noi ci teniamo i nostri valori. Sui diritti dei cittadini non si fanno pasticci da azzeccagarbugli. A testa alta», scrive su Facebook Matteo Renzi.



Crimi: se Iv vuole crisi di governo lo dica chiaramente. «Qualcuno oggi tra le fila di Italia Viva chiama in causa il ministro Bonafede con accenti totalmente fuori luogo. Gli attacchi e le costanti minacce sono inaccettabili: se intendono aprire la crisi di governo lo si dica chiaramente e si faccia secondo modi e procedure istituzionali. A quel punto gli italiani sapranno chiaramente chi vuole fare il loro interesse e chi no». Lo afferma il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi, definendo «di buon senso» l'accordo raggiunto tra Pd, M5S e Leu venerdì scorso. Milleproroghe, riunite le commissioni.

Prescrizione, no dei renziani all'emendamento al Milleproroghe. Il Pd: ormai è fatta

Riunite le commissioni alla Camera. È cominciata verso le 17.30 alla Camera la seduta delle commissioni congiunte Affari costituzionali e Bilancio sul dl Milleproroghe. Ancora non è stato depositato l'emendamento che dovrebbe "tradurre" l'accordo fra Pd, M5s e Leu sulla prescrizione e che potrebbe arrivare domani. Le votazioni partono dal voto sugli emendamenti accantonati nelle sedute scorse.

Bellanova: non vogliamo far cadere il governo. Non vogliamo far cadere il governo, vogliamo contribuire a risolvere i problemi». Così il ministro Teresa Bellanova, presidente di Italia Viva, rispondendo ai giornalisti a Roma sulle tensioni in maggioranza sulla prescrizione. «Si blocchi tutto, si ragioni insieme su una soluzione, questa è nelle mani di Conte», ha aggiunto il ministro. ​



Ultimo aggiornamento: 18:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA