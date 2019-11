Prescrizione, strappo nel governo Conte: no rinvio, scatterà a gennaio

di Emilio Pucci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Margini sempre più stretti nella maggioranza per trovare un accordo sulla riforma della prescrizione che entrerà in vigore il 1 gennaio. Soprattutto dopo l'alt del premier Conte sulla possibilità di un rinvio: «E' il segnale afferma - che in Italia le verifiche giudiziarie si completano con assoluzione o condanna». Giustizia, Di Maio insiste: «Stop alla prescrizione, il Pd dica sì», è guerriglia nella maggioranza RAGIONEVOLE DURATA Il presidente del Consiglio avverte...