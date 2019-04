Notre Dame, Pirozzi ripubblica le vignette di Charlie Hebdo sul terremoto: «Noi italiani siamo diversi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Un pensiero ache brucia e un ricordo di questa... ma noi siamo diversi!», scrivesu facebook, postando una foto della Cattedrale di Parigi in fiamme e, subito sotto, le due vignette dipubblicate nei giorni dopo il sisma di Amatrice e che tante polemiche sollevarono in Italia. Un parallelismo, quello proposto dall'ex sindaco della città terremotata, oggi consigliere del Lazio (dopo aver corso per la carica di governatore), che tuttavia fa storcere il naso a molti sul social.Tra i tanti che mettono "like" e si dichiarano d'accordo con Pirozzi, infatti, ce ne sono altrettanti che lo criticano per il fatto di parlare delle vignette di Charlie Hebdo come se esprimessero il sentire di tutti i francesi e non fossero, al contrario, opera di un ristretto gruppo di giornalisti. Ancor più, dell'intervento dell'ex sindaco di Amatrice, viene attaccato il tono polemico in un momento di sofferenza per la Francia e qualcuno sottolinea come si tratti di un atteggiamento poco sensibile così come lo furono le vignette del giornale satirico.Charlie Hebdo ha pubblicato una vignetta anche sul disastro di Notre-Dame. Il disegno, su fondo rosso e firmata Riss, ritrae il capo dello Stato francese con le due torri in fumo al posto dei capelli e un sorriso sinistro stampato sul volto. «Je commence par la charpente», dice Macron nel disegno, ossia dalla struttura in legno della cattedrale distrutta dalle fiamme. Un riferimento diretto anche alla questione delle riforme. Ieri, a causa del gravissimo incendio, Macron ha rinviato il discorso in tv durante il quale avrebbe dovuto illustrare misure e provvedimenti dopo il 'grande dibattito' che ha animato la Francia a seguito delle proteste inscenate dai gilet gialli.