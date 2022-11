Manovra 2023, Meloni: «Aiuti per il ceto medio, non per i ricchi. Un mese di congedo parentale retribuito all’80%»

In tardissima serata è arrivato il via libera per la Legge di Bilancio. Un testo da 35 miliardi che viene presentato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi in conferenza stampa alle 10. Il premier l'ha definita «un'importante e coraggiosa manovra economica a sostegno dei cittadini con particolare attenzione ai redditi bassi e alle categorie in difficoltà. L'Italia torna a correre». Per il ministro dell'Economia Giorgetti si tratta di un «provvedimento che si basa su un approccio prudente e realista che tiene conto della situazione economica ma anche sostenibile per la finanza pubblica»